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Giriş Tarihi: 8.09.2026 15:22

Eskişehir'de korkunç olay! Minik çocuk 3'üncü kattan düştü: Yaşam mücadelesi veriyor!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan aşağıya düşen 4 yaşındaki erkek çocuk yaralanırken durumunun kritik olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Eskişehir’de korkunç olay! Minik çocuk 3’üncü kattan düştü: Yaşam mücadelesi veriyor!
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Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple 4 yaşındaki A.K. isimli erkek çocuk toprak zemine düştü.

MİNİK ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.K.'nin sağlık durumunun kısmen kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de korkunç olay! Minik çocuk 3'üncü kattan düştü: Yaşam mücadelesi veriyor!
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