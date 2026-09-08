Eskişehir’de korkunç olay! Minik çocuk 3’üncü kattan düştü: Yaşam mücadelesi veriyor!

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple 4 yaşındaki A.K. isimli erkek çocuk toprak zemine düştü.