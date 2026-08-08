Eskişehir’de korkutan yangın! Kafedeki yangında 9 kişi dumandan etkilendi

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin bitişikteki ahşap evlere sıçramaması için çalışma yürüttü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.