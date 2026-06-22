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Giriş Tarihi: 22.06.2026 02:32

Eskişehir'de maden ocağı kazası: 2 işçi taş kırma kuyusuna düştü!

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşen 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Eskişehir’de maden ocağı kazası: 2 işçi taş kırma kuyusuna düştü!
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Olay, Sivrihisar ilçesi kırsal Böğürtlen Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden ocağında çalışan Nihat E. (27) ve Bekir A. (52) silo üzerinden taş kırma kuyusuna düştü.

Olay yerine ihbar üzerine jandarma, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kuyudan bilinçleri açık bir şekilde çıkarılan 2 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de maden ocağı kazası: 2 işçi taş kırma kuyusuna düştü!
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