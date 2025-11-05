Eskişehir’de motosikletli önce yayaya, sonra otomobile çarptı: 69 yaşındaki adam kafa travması geçirdi!





KAFA TRAMVASI GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, omuz ağrısı şikayeti sebebiyle ambulansta tedavi gördü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yayanın kafa travması geçirdiği belirlendi. Her 2 yaralı da ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.