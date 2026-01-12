Eskişehir’de okullar tatil mi? Valilikten açıklama! 13 Ocak Salı Eskişehir’de okul var mı yok mu?

Eskişehir'de binlerce öğrenci ve veli, yarın okula gidilip gidilmeyeceğini araştırmaya başladı. Hava koşullarına ilişkin yapılan değerlendirmeler sürerken, Eskişehir Valiliği'nden yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Peki, Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı
Bölge genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kar yağışı ve buzlanma meydana gelirken, Mihalıççık ilçesinde okullar tatil edildi. Mihalıççık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve hava muhalefetinden dolayı 13 Ocak 2026 (Salı) günü ilçemiz genelindeki okulların 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.