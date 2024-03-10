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Giriş Tarihi: 10.3.2024 09:40

Eskişehir'de ölümlü kaza: Hız kadranı 190'da takılı kaldı!

Eskişehir'de acı bir olay yaşandı. Yaşar Demiryürek'in (55) kullandığı otomobil yön tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Demiryürek'in hayatını kaybettiği kazada aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

DHA
Eskişehir’de ölümlü kaza: Hız kadranı 190’da takılı kaldı!

Feci kaza, saat 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara çevreyolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Yaşar Demiryürek'in kullandığı 26 B 4630 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta sıkışan Demiryürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Demiryürek'in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından polisin otomobilde yaptığı incelemede, aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Eskişehir'de ölümlü kaza: Hız kadranı 190'da takılı kaldı!
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