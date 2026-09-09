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Giriş Tarihi: 9.09.2026 17:41

Eskişehir'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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İHA
Eskişehir’de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Sivrihisar ilçesine bağlı Dümrek ile Karacakaya mahallelerine de yakın olan Yayla Mahallesi'nin yakınlarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Saat 15.20'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen haber üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Meşe ve Ardıç ağaçlarında oluşan ormanlık alandaki yangına 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve belediyeye ait 1 itfaiye aracı ile müdahale başladı. Orman yangınının büyüme ihtimaline karşı Orman Genel Müdürlüğüne ait biri Ankara'da, diğeri Bilecik'te konuşlu bulunan 2 söndürme helikopteri yangın sahasına ulaştı. Helikopterlerin Okçu Göleti'nden su aldığı belirtildi.

Yangına müdahale sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ESKİŞEHİR #ANKARA #BİLECİK

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Eskişehir'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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