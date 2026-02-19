Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de otomobil beton bloka çarptı: Yolcu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 14:57

Eskişehir’de otomobil üst geçidinin beton blokuna çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralanırken, yanındaki yolcu Yaşar Akça (56) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde meydana geldi. Vedat Kılıçarslan'ın (47) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıkıp önce refüje ardından üst geçidin taşıyıcı beton blokuna çarptı.

Kazada sürücü Kılıçarslan ile yanındaki Yaşar Akça, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılıçarslan ve Akça, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Akça, yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

