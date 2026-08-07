Eskişehir’de ‘pet taksi’ tuzağı! Veteriner hekimin fotoğraflarını kullanıp para topladılar: ‘Dolandırılan insanlara üzülüyorum’

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde veteriner kliniği bulunan veteriner hekim Mustafa Sayın, son zamanlarda kendisini arayan mağdur vatandaşların artması üzerine harekete geçti. Karabük üzerinden cins hayvanları ücretsiz sahiplendirme vaadiyle ilan veren ve "pet taksi" adı verilen nakliye masrafı bahanesiyle insanlardan para talep eden dolandırıcıların kendi fotoğraflarını kullandığını fark eden Sayın, mağdurların 3 bin TL'den 14 bin TL'ye dolandırıldığını iddia etti. Şüphelilerin aynı yöntem ve farklı veteriner fotoğraflarıyla kandırıldığı öne sürüldü.
"MİLLET DOLANDIRILDIĞI İÇİN DEĞİL, BİZİM BU UĞRAŞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Dolandırıcıları müşteri gibi arayan Mustafa Sayın, ilk olarak sahiplendirme şartlarını sordu. "Çok kandırılma oluyor diye korkuyoruz" diyen Sayın'a pişkin bir şekilde "Maalesef o kadar çok var ki abi. Lanet olsun yemin ediyorum. Sadece millet dolandırıldığı için değil, bizim bu uğraşımız için çok üzülüyorum" demesi şaşırttı.
"BARİ FOTOĞRAFIMA SAHİP ÇIKMA"
Konuşmanın ilerleyen dakikalarında dolandırıcının WhatsApp profilindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyen Mustafa Sayın'a, "Fotoğraftaki siz değilsiniz, mümkün değil abi" dedi. Aldığı cevap karşısında şaşıran veteriner, "Yani hocam, fotoğrafıma bari sahip çıkma. Bir zahmet yani" diye konuştu. Rahatlığını koruyan dolandırıcı "Madem fotoğraf senin fotoğrafın neden benimle 10 dakikadır konuşuyorsun? Anladım, tamam, değiştireceğim" diyerek yanıt verdi.
"50 BİN TL'YE KADAR DOLANDIRILAN MAĞDURLAR VAR"
Konuyla alakalı tecrübeli veteriner hekim Mustafa Sayın, "Ben veteriner hekim Mustafa, Eskişehir'de bir veteriner kliniği işletiyorum. Yaklaşık 2 haftadır kendi kliniğimde kullandığım, Instagram'da kullandığım resmimi ya da sosyal medyada olan resimlerimi ve ismimi kullanarak insanlara ücretsiz hayvan sahiplendireceğiz vaadiyle dolandırıcılık yapıyorlar. Bunun hakkında size ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. 2 hafta önce başımıza gelen olayda, hasta sahiplerinden bir tanesi 'Biz köpek sahiplendiriyoruz' diyen ilan sayfasını görüyor. Gördüğü ilan sayfasını arıyor ve ilan sahibi diyor ki: 'Ben köpeği ücretsiz sahiplendiriyorum ama biz kendimiz klimalı, güzel bir arabayla size yönlendirmek istiyoruz. Bunun da belli bir ücreti var. Bu ücreti karşılarsanız köpeği evinize kadar bırakacağız' diyerek vaatte bulunuyorlar" dedi.
"ÜCRETSİZ SAHİPLENDİRME BAHANESİYLE KARGO PARASI ADI ALTINDA SOYUYORLAR"
Mağdurları uyaran Sayın şöyle devam etti; "Bu maalesef dolandırıcıların böyle farklı farklı köpekleri, ırkları Instagram'dan paylaşarak denedikleri bir yöntem. Sonra köpeği almak için parayı gönderen aile köpeğin gelmediğini fark edince resimlerden tarayarak bize ulaşıyor. Her seferinde bize tekrar tekrar ulaşıyorlar. Biz kendi resmimizin kullanılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk fakat bu sayı artınca artık bununla alakalı bir bilgilendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü mağdur sayıları bayağı fazla. Kargo parası alacağız düşüncesiyle paralarına el koyuyorlar ve bizim resimlerimizi, ismimizi ve yüzümüzü kullanıyorlar. İnsanlar da haliyle araştırıyorlar 'Bu kişi kimdir, nedir?' diye. Sosyal medyalarda daha önceki yaptığımız haberlerden, daha önceki yaptığımız konuşmalardan kestikleri resimleri, görüntüleri bu Facebook sayfalarına, Instagram sayfalarına koymuşlar. Benden önce de birkaç hekime koymuşlar. Koydukları resimler bana ait ama bizim böyle bir uygulamamız söz konusu değil. Ücretsiz olarak sahiplendirilecek düşüncesinde olanlar hiçbir şekilde kesinlikle para göndermesinler. Mağdur olan insanlar klinikteki deskte bekleyen arkadaşlara ulaşmışlar. Şu ana kadar 4 tane mağdur olan insan var. Bu mağdurların çoğu hep kargolu, klimalı arabalarla göndereceğiz diyerek kandırılmış. Bunlardan bir miktar ücret talep etmişler, sonra 'Ekstra bir masraf çıktı, 3 bin TL daha çıkıyor, 5 bin TL daha çıktı' diyerek kandırmışlar. Totalde 50 bin TL kandırılanlar da var, 12-14 bin TL kandırılanlar da var."