Eskişehir’de ‘pet taksi’ tuzağı! Veteriner hekimin fotoğraflarını kullanıp para topladılar: ‘Dolandırılan insanlara üzülüyorum’

"MİLLET DOLANDIRILDIĞI İÇİN DEĞİL, BİZİM BU UĞRAŞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"



Dolandırıcıları müşteri gibi arayan Mustafa Sayın, ilk olarak sahiplendirme şartlarını sordu. "Çok kandırılma oluyor diye korkuyoruz" diyen Sayın'a pişkin bir şekilde "Maalesef o kadar çok var ki abi. Lanet olsun yemin ediyorum. Sadece millet dolandırıldığı için değil, bizim bu uğraşımız için çok üzülüyorum" demesi şaşırttı.

"BARİ FOTOĞRAFIMA SAHİP ÇIKMA"



Konuşmanın ilerleyen dakikalarında dolandırıcının WhatsApp profilindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyen Mustafa Sayın'a, "Fotoğraftaki siz değilsiniz, mümkün değil abi" dedi. Aldığı cevap karşısında şaşıran veteriner, "Yani hocam, fotoğrafıma bari sahip çıkma. Bir zahmet yani" diye konuştu. Rahatlığını koruyan dolandırıcı "Madem fotoğraf senin fotoğrafın neden benimle 10 dakikadır konuşuyorsun? Anladım, tamam, değiştireceğim" diyerek yanıt verdi.