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Giriş Tarihi: 14.08.2026 18:36

Eskişehir'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı: 550 bin TL ceza!

Eskişehir’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan, takip sonucu yakalandıktan sonra alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve ehliyetine daha önce el konulduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Fatih G.'ye 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

DHA
Eskişehir’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı: 550 bin TL ceza!
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Olay, saat 02.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. 26 ADZ 751 plakalı kamyonetten şüphelenen polisler, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı.

Polisin takibi sonucu kamyonet ara sokakta durduruldu. İsminin Fatih G. olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındığı sırada polise zor anlar yaşattı.

Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Fatih G.'nin yapılan kontrolünde daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Alkolmetreyi üflemeyi de reddeden sürücüye, 'Dur ihtarına uymamak', 'Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı: 550 bin TL ceza!
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