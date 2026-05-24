Eskişehir’de pompalı dehşeti! Kombi tamiri için gittiği evde darbedildi: Kaçarak kurtuldu

Giriş Tarihi: 24.05.2026 16:20

Emek Mahallesi'nde bir eve kombi tamiri için gelen S.O.Z. ile ev sahibi D.B. arasında fiyat anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sesleri duyup pompalı tüfekle eve gelen komşu E.K., kombi ustasını tehdit ederek darp etti. Olay yerinden kaçarak darp raporu alan ustanın şikayeti üzerine polis, kaçan komşuyu (E.K.) yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Emek Mahallesi Sümbüllü Sokak'taki bir evin kombisini tamir etmek için gelen S.O.Z., ev sahibi D.B ile fiyat konusunda anlaşamayınca, taraflar arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEK TEHDİDİ

Tartışmanın seslerini duyan D.B.'nin komşusu E.K., pompalı tüfekle eve geldi. E.K., kombi ustası S.O.Z.'yi pompalı ile tehdit ederek, darp etti.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Evden kaçan S.O.Z.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünden sonra hastaneye giden S.O.Z., darp raporu alarak, şikayetçi olacağını söyledi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K.'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
