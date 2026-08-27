Eskişehir’de ’savcıyım’ yalanıyla eve kadar girdi! Minik torun dedesini dolandırıcıların ağından böyle kurtardı



"TELEFONDA KENDİNİ 'SAVCI' OLARAK TANITAN BİR KİŞİ TARAFINDAN ARANMIŞ"



Olayın ardından açıklamalarda bulunan Site Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Işkın, güvenlik sisteminin önemine dikkat çekerek yaşananları şu sözlerle aktardı: "Eskişehir Tepebaşı Yaşamkent Mahallesi Aşağı Söğütönü'nde 920 haneden oluşan ve çevresi 24 saat kapalı devre güvenlik kameralarıyla izlenen bir sitedir. Giriş kapılarında çipli, kumandalı ve telefonla açılabilen, yalnızca kat maliklerinin geçişine izin veren bir sistem bulunur. K-5 blokta ikamet eden site sakini, kendisini telefonda 'savcı' olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmıştır. Şüpheli şahıs, bir hırsızlık soruşturması gerekçesiyle eve ekip göndereceklerini söylemiş. Sitenin güvenlik sistemini aşamadıkları için site sakinini cami çıkışındaki 4 numaralı kapıya yönlendirmiştir. İlgili kişi kapıya giderek kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kadını karşılamış ve yaklaşık 300 metre mesafedeki K-5 bloktaki dairesine çıkarmıştır. Daireye giren şüpheli kadın, evdeki altınların hırsızlık malı olup olmadığını karşılaştıracaklarını belirterek altınları istemiştir. Savcılık ve polis talimatı bahanesiyle evdeki yüklü miktardaki altını almaya çalıştığı sırada, ev sahibinin eşi 7 yaşındaki torununa yaklaşık 150 metre mesafedeki C-2 blokta bulunan babasına haber vermesini söylemiştir. Çocuğun babasına yönlendirilmesi üzerine panikleyen şüpheli kadın daireyi hızla terk etmiştir. Olayın ardından mağdur polis merkezine başvurmuş, herhangi bir maddi zarar oluşmadığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin amacı, güvenlik engeline takıldıkları için site sakinini kapıya çağırarak eve girmek ve tespiti yapılan altınları alıp uzaklaşmaktır."

Haber Girişi Buse Sever - Editör