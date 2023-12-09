Eskişehir’de şoke eden olay: Sevgililer el ele soyguna gitti!

Hırsızlık, gece saat 3 sıralarında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir büfenin önünden geçen ve el ele tutuşan çiftlerden oluşan toplam 4 şahıstan biri işletme önündeki içecek dolabını görüyor ve o tarafa yöneliyor.