Eskişehir’de sözlü tartışma kavgaya dönüştü! Aileler birbirine girdi: Yaralılar var!

Olay, Emek Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. İddialara göre, kız tarafından olduğu öğrenilen 3 kişi, otomobille oğlan tarafının bulunduğu adrese geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.