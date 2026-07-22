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Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:35

Eskişehir’de sözlü tartışma kavgaya dönüştü! Aileler birbirine girdi: Yaralılar var!

Eskişehir'de meydana gelen sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki aile arasında çıkan ve kız tarafının oğlan tarafının bulunduğu eve gelmesiyle büyüyen olayda yaralılar olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler olay yerine geldikleri aracı bırakıp kaçarken, bir evin balkonunda ve araçta maddi hasar meydana geldi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Eskişehir’de sözlü tartışma kavgaya dönüştü! Aileler birbirine girdi: Yaralılar var!
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Olay, Emek Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. İddialara göre, kız tarafından olduğu öğrenilen 3 kişi, otomobille oğlan tarafının bulunduğu adrese geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Çıkan arbedede oğlan tarafından olduğu öğrenilen Y. K. ve A. K. darp edilerek yaralandı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ise, olay yerine geldikleri mavi renkli otomobili sokak üzerinde bırakarak yaya olarak hızla uzaklaştı.



EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yaşar K. ile Ahmet K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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YERDE BIÇAK BULUNDU

Polis ekiplerinin sokağı şeritle kapatarak yaptığı olay yeri inceleme çalışmalarında, yerde bir adet bıçak bulundu. Ayrıca kavga esnasında bir evin balkonunda ve şüphelilerin olay yerinde bırakıp kaçtığı mavi otomobilde maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de sözlü tartışma kavgaya dönüştü! Aileler birbirine girdi: Yaralılar var!
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