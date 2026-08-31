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Giriş Tarihi: 31.08.2026 23:06

Eskişehir’de şüpheli ölüm: 2 saatliğine oda kiralamıştı!

Eskişehir'de meydana gelen olayda, 71 yaşındaki N.T., isimli şahıs, hamamda kiraladığı 2 saatlik odada ölü olarak bulundu.

İHA Yaşam
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 2 saatliğine oda kiralamıştı!
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Olay, Tepebaşı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde bulunan 3 dış kapı numaralı hamamda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimsesiz olduğu ve oğlunun yurt dışında yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki N.T., hamamda 2 saatlik oda kiraladı.

Kiralama süresinin dolmasına rağmen odadan çıkmaması üzerine çalışanlar kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmeyince durumdan şüphelenen işletme çalışanları kapıyı kırarak içeri girdi. N.T.'nin hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde N.T.'nin yaklaşık 4 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. N.T.'nin kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ESKİŞEHİR #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Eskişehir’de şüpheli ölüm: 2 saatliğine oda kiralamıştı!
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