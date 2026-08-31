Eskişehir’de şüpheli ölüm: 2 saatliğine oda kiralamıştı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde N.T.'nin yaklaşık 4 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. N.T.'nin kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!