Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu!

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE KALDIRILDI

Bahse konu olan adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde genç adamın haraketsiz bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede M.D.'nin ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirildi. Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör