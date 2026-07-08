Eskişehir’de şüpheli ölüm: Ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör