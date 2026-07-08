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Giriş Tarihi: 8.07.2026 12:41

Eskişehir'de şüpheli ölüm: Ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de ağaçlık alanda, 62 yaşındaki H.T. isimli şahıs yerde hareketsiz halde bulundu.Hayatını kaybettiği belirlenen şahsın ölümü şüpheli bulunarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de şüpheli ölüm: Ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu
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Olay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yakınlarındaki yeşillik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki H.T.'nin ağaçların altında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de şüpheli ölüm: Ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu
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