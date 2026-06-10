Eskişehir’de şüpheli ölüm! Cansız bedeni yatağında bulundu: Kimlik detayı kan dondurdu!

YAŞLI KADININ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yapılan incelemede evinde herhangi bir kimliği bulunamayan ve isminin Mülkiye Kılıç olduğu belirtilen kadının ölümü şüpheli olarak görüldü. Savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.