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Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:33

Eskişehir’de şüpheli ölüm! Cansız bedeni yatağında bulundu: Kimlik detayı kan dondurdu!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Üvey kızıyla birlikte kalan ve isminin Mülkiye Kılıç olduğu belirtilen kadın, yatağında ölü bulundu. Şüpheli görülen ölümde kimlik detayı kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Eskişehir’de şüpheli ölüm! Cansız bedeni yatağında bulundu: Kimlik detayı kan dondurdu!
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Olay, Tepebaşı ilçesinin Şirintepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Üvey annesini yatağında hareketsiz bulan kadın, polise haber verdi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kadının hayatını kaybetti belirlendi.

YAŞLI KADININ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yapılan incelemede evinde herhangi bir kimliği bulunamayan ve isminin Mülkiye Kılıç olduğu belirtilen kadının ölümü şüpheli olarak görüldü. Savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

PARMAK İZİ ALINDI

Polis ekipleri tarafından parmak izi alınan kadının kimlik tespiti için de çalışma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de şüpheli ölüm! Cansız bedeni yatağında bulundu: Kimlik detayı kan dondurdu!
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