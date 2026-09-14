Eskişehir’de şüpheli ölüm! Yaşlı adamın cansız bedeni apartman boşluğunda bulundu: Acılı evladın feryadı yürek burktu!

YAŞLI ADAMIN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Zemin kata kadar inen yaşlı adam, merdiven boşluğunda dengesini kaybederek sert zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bahse konu yere gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İhsan D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen belediye tabibinin yaptığı ilk incelemelerde yaşlı adamın vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirildi.