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Giriş Tarihi: 6.09.2026 18:56

Eskişehir'de tarım arazisinde uçak mühimmatı bulundu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir vatandaşın tarım arazisinde bulduğu ve uçak eğitim mühimmatı olduğu değerlendirilen cismin kontrollü şekilde imha edileceği bildirildi.

AA
Eskişehir’de tarım arazisinde uçak mühimmatı bulundu
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi'ndeki tarım arazisinde 6 Eylül Pazar günü saat 11.00 sıralarında vatandaş tarafından mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Timi ile Jandarma Genel Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, üzerinde menşei ve seri numarası bulunmayan cismin uçak eğitim mühimmatı olabileceği değerlendirildi.

Söz konusu bölgenin 1980 yılına kadar askeri bölge olarak kullanıldığı, bu nedenle geçmiş dönemlerden kalma mühimmat kalıntılarına zaman zaman rastlandığı öğrenildi.

Bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söz konusu mühimmatın Hava Kuvvetleri Patlayıcı Madde İmha (EOD) birimi tarafından bugün kontrollü şekilde imha edilmesi planlanıyor.

#ESKİŞEHİR #JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

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Eskişehir'de tarım arazisinde uçak mühimmatı bulundu
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