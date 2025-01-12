Eskişehir’de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Beylikova ilçesinde ikamet eden 3 şahsın haksız kazanç elde etmek için baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde şüpheli şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda mağdurlara ait 4 adet 872 bin 720 TL değerinde isme yazılmış senet fotokopisi, 25 adet para transfer dekontu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'Tefecilik' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.