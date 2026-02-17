Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de toplu ulaşıma zam geldi! Yeni tarife belli oldu
Giriş Tarihi: 17.02.2026 18:44 Son Güncelleme: 17.02.2026 18:45

Eskişehir'de toplu ulaşıma zam geldi! Yeni tarife belli oldu

Eskişehir’de tramvay ve otobüs ücretlerine zam yapıldı. Plan ve Bütçe ile Ulaşım Ortak Komisyonu Raporu doğrultusunda Eskart tam bilet 30 TL’den 40 TL’ye yükseldi. Artışın gerekçesi olarak elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve işletme giderlerindeki yükseliş gösterildi. Tarife 2 Mart 2026 itibariyle hayata geçirilecek.

TOLGA ÖZLÜ Yaşam

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla, şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılması kabul edildi. Karar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 05.02.2026 tarihli yazısı doğrultusunda Plan ve Bütçe ile Ulaşım Ortak Komisyonu'nda değerlendirildi.

SON ZAM EYLÜL 2025'TE YAPILMIŞTI

Tramvay ve otobüs bilet fiyatları en son 15.09.2025 tarih ve 556 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmişti. Komisyon raporunda, 2025 Eylül ayından bu yana gider kalemlerindeki artışlar ile gerçekleşen TÜFE oranı dikkate alınarak yeni ücret tarifesinin oluşturulduğu belirtildi. Karar doğrultusunda, otobüs ve tramvay ücretleri yeniden düzenlendi.

İŞTE YENİ ÜCRETLER

Yeni tarifeye göre bazı kalemler şöyle oldu:

Eskart Tam: 30,00 TL → 40,00 TL

Eskart İndirimli: 15,00 TL → 20,00 TL

Aktarma: 2,00 TL → 2,50 TL

QR Bilet: 42,00 TL → 56,00 TL

2 Binişlik Bilet: 88,00 TL → 120,00 TL

3 Binişlik Bilet: 132,00 TL → 180,00 TL

4 Binişlik Bilet: 168,00 TL → 224,00 TL

5 Binişlik Bilet: 210,00 TL → 280,00 TL

Kredi Kartı: 32,00 TL → 42,00 TL

Sanal Eskart: 30,00 TL → 40,00 TL

Öğrenci Abonman Kart: 350,00 TL → 450,00 TL


