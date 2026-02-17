Eskişehir’de toplu ulaşıma zam geldi! Yeni tarife belli oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla, şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılması kabul edildi. Karar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 05.02.2026 tarihli yazısı doğrultusunda Plan ve Bütçe ile Ulaşım Ortak Komisyonu'nda değerlendirildi.
SON ZAM EYLÜL 2025'TE YAPILMIŞTI
Tramvay ve otobüs bilet fiyatları en son 15.09.2025 tarih ve 556 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmişti. Komisyon raporunda, 2025 Eylül ayından bu yana gider kalemlerindeki artışlar ile gerçekleşen TÜFE oranı dikkate alınarak yeni ücret tarifesinin oluşturulduğu belirtildi. Karar doğrultusunda, otobüs ve tramvay ücretleri yeniden düzenlendi.
İŞTE YENİ ÜCRETLER
Yeni tarifeye göre bazı kalemler şöyle oldu:
Eskart Tam: 30,00 TL → 40,00 TL
Eskart İndirimli: 15,00 TL → 20,00 TL
Aktarma: 2,00 TL → 2,50 TL
QR Bilet: 42,00 TL → 56,00 TL
2 Binişlik Bilet: 88,00 TL → 120,00 TL
3 Binişlik Bilet: 132,00 TL → 180,00 TL
4 Binişlik Bilet: 168,00 TL → 224,00 TL
5 Binişlik Bilet: 210,00 TL → 280,00 TL
Kredi Kartı: 32,00 TL → 42,00 TL
Sanal Eskart: 30,00 TL → 40,00 TL
Öğrenci Abonman Kart: 350,00 TL → 450,00 TL