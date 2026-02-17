Eskişehir’de toplu ulaşıma zam geldi! Yeni tarife belli oldu

SON ZAM EYLÜL 2025'TE YAPILMIŞTI

Tramvay ve otobüs bilet fiyatları en son 15.09.2025 tarih ve 556 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmişti. Komisyon raporunda, 2025 Eylül ayından bu yana gider kalemlerindeki artışlar ile gerçekleşen TÜFE oranı dikkate alınarak yeni ücret tarifesinin oluşturulduğu belirtildi. Karar doğrultusunda, otobüs ve tramvay ücretleri yeniden düzenlendi.