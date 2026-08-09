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Giriş Tarihi: 9.08.2026 23:13

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 1681 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

AA
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan çalışmada, Eskişehir-Bursa kara yolu polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 1681 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler K.S.V, Ö.F.B, K.D, M.E. ve O.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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#ESKİŞEHİR #İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
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