Eskişehir'de veresiye vermeyen esnafa silahlı dehşet! "Veresiye vermediğim için kafama vurdu"

"VERESİYE VERMEDİĞİM İÇİN KAFAMA VURDU"

Yaşanan olayı anlatan hırdavatçı Cafer Ökçe, "Sabah saatlerinde buraya geldi ve benden malzeme istedi. Ürünü alıp geldim, parasını sorduğunda veresiye yazdırmak istedi. Biz de veresiye veremeyeceğimizi söyledik. 'Sen yazmazsan ben de seni Maliye'ye şikayet ederim' dedi. Ardından sinirlenip tabanca çıkardı. Kafama vurdu, bana doğru iki defa silah salladı, doğrulttu. Allah'tan ateş etmedi. Ben adli bir durum olmasın, başıma iş gelmesin diye karşılık bile vermedim ama başıma bu geldi. Karakola gidildiğinde de oyuncağını götürmüşler ama buradaki gerçek silahtı. Şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör