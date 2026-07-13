Eskişehir’de vicdansızlığın bu kadarı: Çocuk oyun parkına bidonlarla yanık yağ döktüler!

"ÇOCUKLARI AĞLATMAKLA ELLERİNE NE GEÇECEK BİLMİYORUZ"

Olayla ilgili üzüntüsünü ve tepkisini dile getiren Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akın, "Gerçekten çok üzüldük. Çocukların oyun alanında ne amaçla, neden böyle bir şey yapmışlar, Hiç doğru bir şey değil, bir anlam biz de veremedik. Çocukları kirletmekle, çocukları orada üzmekle, ağlatmakla ellerine ne geçecek bilmiyoruz. Tabii ki bu konuyla ilgili fail ya da faillerin yakalanmasını istiyoruz. Belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz, oraları temizleyip normal haline getirmişler. Çok yanlış işler bunlar" dedi.