Eskişehir’de yatağında ölü bulundu: Eren’in ölüm nedeni araştırılıyor! Dikkat çeken kesi izleri...

YÜZEYSEL KESİLER TESPİT EDİLDİ

Sabah saatlerinde Eren Karakaya'nın odasına giren ailesi, yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinde Eren Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi, yüz ve el bölgesinde yüzeysel kesiler olduğu tespit edildi. Eren Karakaya'nın şüpheli görülen ölümünü üzerine soruşturma başlatıldı. Karakaya'nın cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.