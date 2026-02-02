Eskişehir’de yürekler ağza geldi: Fabrikada cüruf patlaması! 6 yaralı

6 İŞÇİ YARALANDI

Patlama sonrası ilgili alanda çalışan 6 işçi yaralandı. Yaralılar için fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun kısmen ciddi, geri kalan 4 işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.