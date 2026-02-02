Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de yürekler ağza geldi: Fabrikada cüruf patlaması! 6 yaralı
Giriş Tarihi: 2.02.2026 13:16 Son Güncelleme: 2.02.2026 13:17

Eskişehir'de yürekler ağza geldi: Fabrikada cüruf patlaması! 6 yaralı

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda meydana gelen cüruf patlaması sonucunda 6 işçi yaralandı.

Korkutan olay, Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bahse konu noktada döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana geldi.

6 İŞÇİ YARALANDI

Patlama sonrası ilgili alanda çalışan 6 işçi yaralandı. Yaralılar için fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun kısmen ciddi, geri kalan 4 işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

