Eskişehir’de zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında

'ÇOK BORÇLANDIĞI İÇİN YAPMIŞ'

Bankada yakalanan Onur U., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çok borçlandığı için zimmetine para geçirdiğini itiraf eden Onur U., işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı. Banka tarafından Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesaplar incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Zimmetine 1.5 milyon TL geçiren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video