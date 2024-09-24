Zimmetine 1.5 milyon TL geçiren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Eskişehir’de yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine 1 buçuk milyon TL geçirdiği belirlenen şüphelinin adliyeye sevki gerçekleştirildi.
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