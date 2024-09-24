Zimmetine 1.5 milyon TL geçiren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 24.09.2024 | 16:04 Eskişehir’de yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine 1 buçuk milyon TL geçirdiği belirlenen şüphelinin adliyeye sevki gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre; polis ekipleri, bir vatandaşın hesap hareketlerinden şüphelenerek ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, bir bankada çalışan O.U. isimli şüphelinin yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Toplam 20 müşterisini yaklaşık 1 buçuk milyon TL zarara uğrattığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.