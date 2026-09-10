Eskişehir’deki çifte cinayet davası başladı: Evlatlarını kaybeden babaya skandal yanıt!

Bozma ilamının ardından Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ile Muharrem Baran Akdemir cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşma salonunda ise taraf avukatları ile maktullerin babası Selim Gezgin ve annesi Aynur Şenel hazır bulundu.



"BİZİM DE HAYATIMIZ SÖNDÜ"

Duruşmada söz verilen maktullerin babası Selim Gezgin, mahkeme heyetine seslenerek, "Benim iki tane yavrum gitti, hayatım bitti. İki tane evlat büyütmek kolay değil. İki tane yavru gitti. Onlar bu dünyada çok güzel insanlardı, kucaklarda büyüttüm. Bizim onlara karşı hiçbir şeyimiz olmadı. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istiyorum" dedi.