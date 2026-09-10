Eskişehir’deki çifte cinayet davası başladı: Evlatlarını kaybeden babaya skandal yanıt!

Olay, 2022 yılında Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akraba olan iki grup arasında bir kişinin araçla eve bırakılmaması ve ardından sosyal medyada yaşanan küfürleşme nedeniyle husumet başladı. Olay yerine pompalı tüfek ve satırla giden İsmail Akdemir ile oğulları Beytocan ve Muharrem Baran Akdemir'in karıştığı kavgada tüfekle vurulan Volkan Şener ile kardeşi Polat Gezgin hayatını kaybetti, Selim Gezgin ve Muharrem Gezgin ise yaralandı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanıklar hakkında verilen hapis cezası hükümleri, Yargıtay tarafından usul, haksız tahrik ve kasten öldürmeye teşebbüs maddelerinin uygulanma şartlarını yönünden bozularak mahkemesine geri gönderildi.
Bozma ilamının ardından Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ile Muharrem Baran Akdemir cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşma salonunda ise taraf avukatları ile maktullerin babası Selim Gezgin ve annesi Aynur Şenel hazır bulundu.
"BİZİM DE HAYATIMIZ SÖNDÜ"
Duruşmada söz verilen maktullerin babası Selim Gezgin, mahkeme heyetine seslenerek, "Benim iki tane yavrum gitti, hayatım bitti. İki tane evlat büyütmek kolay değil. İki tane yavru gitti. Onlar bu dünyada çok güzel insanlardı, kucaklarda büyüttüm. Bizim onlara karşı hiçbir şeyimiz olmadı. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istiyorum" dedi.
"BEN SİZİN HUZURUNUZA ÇIKMAK İSTİYORUM"
Sanıklardan Beytocan Akdemir savunmasında duruşmaya SEGBİS vasıtasıyla bağlanmak istemediğini dile getirerek, "Ben SEGBİS'le ifade vermeyi kabul etmiyorum. Ben sizin huzurunuza çıkmak istiyorum. Savcılık mütalaasına diyecek bir şeyim yoktur" dedi. Diğer tutuklu sanık Muharrem Baran Akdemir ise Yargıtay'ın bozma ilamına katılmadığını belirterek beraatini ve tahliyesini istedi. Sanık avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak amacıyla mahkemeden süre talep etti.
"OCAĞIMIZI SÖNDÜRDÜLER, ADALET İSTİYORUM"
Gözyaşlarına hakim olamayan anne Aynur Şenel ise en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Benim iki tane evladım gitti, ocağımızı söndürdüler. Ailemi yıktılar, bizi perişan ettiler. Ben sizin adaletinize sığınıyorum. Biz yaşamıyoruz, evlatlarımla beraber öldüm. Evlatlarım toprağın altında, bizim yüzümüz gülmez. Acılar içindeyim, bu acı hiçbir zaman bitmez" ifadelerini kullandı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık müdafine esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.