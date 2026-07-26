Eskişehir’deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Korkunç kavgada 7 kişi yaralanmıştı: ‘Kafama satırla vurup…’





"MERDİVENLERİMİZDE HÂLÂ KAN İZLERİ VAR"



Evi ve ailesiyle birlikte hedef alındığını belirten Karaca, "Yüzümde kalıcı olacak çok büyük bir kesi var şu anda satırdan dolayı, ameliyatlarla düzelecek şekilde. Kolum alçıda. Kolum aynı şekilde, morluklarım var. Sırtımda, her yerimde morluklarım var. Kardeşimin boynunda, kafasında, eşimin, annemin aynı şekilde morluklar var. Merdivenlerimizde hâlâ taşlar, kan izleri var. Yani olay mahallinde hâlâ evimizin içinde toplanmasına rağmen, polislerin delil olarak toplamasına rağmen hâlâ birçok taşlar var evimizde. Dışarıda bir sürü aynı şekilde taşlar var. Polis memurlarımızı da aynı şekilde darbettiler. Bizi bu kadar darbeden şahısların hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşimi içeri aldılar bu durumdan dolayı. Yani 4 kişi tutuklanmış sadece. Yani o 25-30 kişiden 4 kişi. Bunların hepsinin kamera kayıtları da vardır. Bize tehdit ve ölüm sözleri söylemişler. 'Sizleri öldüreceğiz, eşinizi, annenizi kendimize işte alacağız, eş yapacağız' gibisinden bu tarz ithamlarda bulunmuş karşı taraftaki şahıslar. Bizim kesinlikle can güvenliğimiz yoktur. Biz polisimizden özellikle bu sokak için koruma talep ediyoruz. Bize yardımcı olmaya çalışan ve yaralanan polislere de acil şifalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz emniyet memurlarına. Bize o kadar yardımcı olmaya çalıştılar, kendileri de yaralandılar" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör