Eslem’i sorumsuzluk öldürdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker'in, kütüphaneye giderken, evinden 50 metre uzakta köpek saldırısında hayatını kaybetmesi, tüm ülkede yürekleri yaktı. Kızının cansız bedenini toprağa veren acılı baba Ersin Teker, kızı Eslem'in bir hiç uğruna ve sorumsuzluk yüzünden öldüğünü belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.Eslem'in ölümünden daha 24 saat geçmeden, başıboş köpekler bölgede gezmeye devam etti. Çevreden geçen vatandaşları rahatsız eden köpekler tehlike saçarken, belediyenin yaşanan acı olaya rağmen hala önlem almaması tepki çekti. Vatandaşların, başıboş köpeklerin bölgede günlerdir tehlike saçtığını dile getirmesine rağmen DEM Partili Yüksekova Belediyesi'nin yeterli önlem almadığı iddia edildi. Hakkâri Barosu Çocuk Hakları Merkezi de olaya tepki göstererek, yerel yönetimlerin ciddi önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.Eslem'in korkunç bir şeklide köpek saldırısında hayatını kaybetmesi Yüksekovalıların da tepkisini çekti. Vatandaşlardan Mehmet Emin Uca: "Yaşanan olay hepimizi derinden üzdü. Köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Aldığımız bilgilere göre belediye bugün köpekleri toplamaya başlamış. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.Evin Durmazer ise "Hepimiz çok şaşkın ve üzgünüz. Köpeklerin toplanması gerekiyor. Şu an yeğenim yanımda o da etkisinde kalmış, köpek gördü mü korkuyor" derken, Bedel Altıntaş: "Bir çocuğun bu şekilde köpek saldırısına uğraması bizi çok feci yaraladı. Çocuklarımızı çarşıya götüremiyoruz. Bölgede kar yağışından sonra köpek sayısında artış yaşandı. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Bugün belediye köpekleri topluyor ve olması gerekende buydu" dedi.Bakan Yerlikaya Hakkari'de başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'e rahmet ve ailesine baş sağlığı diledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz." açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili bakanlık tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirildiği ve çalışmalarına başlandığını ifade ederek "Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.