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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Eşlerden çapraz organ nakli

Eşlerden çapraz organ nakli
Diyarbakır'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve hayatını diyalize bağlı olarak devam ettiren Sedat Sümbül (33) ile Ömer Faruk Önegel'in (28) imdadına eşleri yetişti. Sümbül ile Önegel için eşlerden çapraz böbrek nakli yapıldı. 26 yaşındaki Ayşe Sümbül'ün böbreğini Ömer Faruk Önegel'e, 27 yaşındaki Şeyma Önegel'in de böbreğini Ayşe Sümbül'ün eşi Sedat Sümbül'e vermesiyle genç çiftler eşlerine nefes oldu. Çiftler Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen nakilden 5 ay sonra sağlık kontrolünde bir araya geldi. İHA

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Eşlerden çapraz organ nakli
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