Esma’yı intihara patronu sürüklemiş!

Öte yandan yoğun bakımda olduğu için ifade veremeyen Esma Güleser T'nin kendisine geldikten sonra vereceği ifade ise soruşturmanın seyrini belirleyecek. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının da konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.