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Giriş Tarihi: 11.7.2023 08:11

Esma’yı intihara patronu sürüklemiş!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 5’inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan ve tedavisi hastanede süren 19 yaşındaki Esma Güleser T’yi intihara patronunun sürüklediği iddia edildi. Yanında sekreter olarak çalıştığı inşaat firması sahibi İbrahim Gökay Ganioğlu (36) tarafından taciz ve şiddete maruz kaldığı ileri sürülen Esma Güleser T’nin buna dayanamayarak canına kıymak istediği ileri sürüldü. Genç kızın babasının olayı anlatması üzerine gözaltına alınan Ganioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Esma’yı intihara patronu sürüklemiş!

Olay, 29 Haziran günü ilçeye bağlı Alaylar-2 Mahallesinde yaşandı. 19 yaşındaki Esma Güleser T. kendisini 4 katlı bir apartmanın teras katından aşağıya atarak intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekiplerince önce ilçe hastanesine ardından da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

'PATRONU TARAFINDAN CİNSEL SALDIRIYA UGRAMIŞ'

Olay sonrası soruşturmayı derinleştiren polis, genç kızın ailesinin ifadesine başvurdu. Esma'nın babası ifadesinde, olay tarihinden önce kızının bir inşaat firmasında sekreter olarak çalıştığını, inşaat firması sahibi İbrahim Gökay Ganiğlu'nun kızına cinsel saldırıda bulunduğunu kızının da bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu yönünde bilgi verdi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, iş insanını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ganioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yoğun bakımda olduğu için ifade veremeyen Esma Güleser T'nin kendisine geldikten sonra vereceği ifade ise soruşturmanın seyrini belirleyecek. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının da konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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Esma’yı intihara patronu sürüklemiş!
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