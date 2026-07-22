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Giriş Tarihi: 22.07.2026 22:07 Son Güncelleme: 22.07.2026 22:15

Esnafın kabusu olmuşlardı! İstanbul'da 'yeni nesil' suç örgütüne operasyon: O mesajlar ortaya çıktı...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayarak haraç kesmeye çalışan "Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütü" üyelerine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılığı'n talimatıyla harekete geçen ekipler, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken telefonlarındaki yazışmalarda gerçekleştirdikleri eylemleri talimat aldıkları kişilere video olarak ilettikleri ortaya çıktı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
Esnafın kabusu olmuşlardı! İstanbul’da ’yeni nesil’ suç örgütüne operasyon: O mesajlar ortaya çıktı...
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, son dönemde kentte korku salmaya çalışan ve esnafın kabusu olan Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütlerine karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Son operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

İŞ YERLERİNİ HEDEF ALDILAR

Çete üyelerinin Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 30 Haziran 2026 ve 18 Temmuz 2026 tarihlerinde iş yerlerini hedef alan kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Esnafı baskı ve tehditle haraca bağlamaya çalışan örgütün eylemlerine karıştığı belirlenen şüpheliler tek tek tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemlerde aktif rol aldığı saptanan ve ikisi Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında düğmeye bastı. "Nitelikli Yağma" ve "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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EYLEMLERİNİ KAMERAYA ALDILAR

Öte yandan şüphelilerin, gerçekleştirdikleri silahlı saldırıları talimat aldıkları kişilere gönderdikleri ortaya çıktı. Mesajlaşmalarda saldırı anlarının videoları yer aldı. Çetenin, çocukları eylemlerine nasıl dahil ettikleri mesajlaşmalarda gözler önüne serildi. Çete üyelerinden birinin attığı mesajda, "abi bu iş olduktan sonra başka çocuk da ayarladım başka iş olursa" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarının kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

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Esnafın kabusu olmuşlardı! İstanbul'da 'yeni nesil' suç örgütüne operasyon: O mesajlar ortaya çıktı...
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