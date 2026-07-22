Esnafın kabusu olmuşlardı! İstanbul’da ’yeni nesil’ suç örgütüne operasyon: O mesajlar ortaya çıktı...

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemlerde aktif rol aldığı saptanan ve ikisi Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında düğmeye bastı. "Nitelikli Yağma" ve "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.