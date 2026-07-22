Esnafın kabusu olmuşlardı! İstanbul’da ’yeni nesil’ suç örgütüne operasyon: O mesajlar ortaya çıktı...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, son dönemde kentte korku salmaya çalışan ve esnafın kabusu olan Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütlerine karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Son operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
İŞ YERLERİNİ HEDEF ALDILAR
Çete üyelerinin Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 30 Haziran 2026 ve 18 Temmuz 2026 tarihlerinde iş yerlerini hedef alan kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Esnafı baskı ve tehditle haraca bağlamaya çalışan örgütün eylemlerine karıştığı belirlenen şüpheliler tek tek tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturmayı derinleştiren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemlerde aktif rol aldığı saptanan ve ikisi Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında düğmeye bastı. "Nitelikli Yağma" ve "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
EYLEMLERİNİ KAMERAYA ALDILAR
Öte yandan şüphelilerin, gerçekleştirdikleri silahlı saldırıları talimat aldıkları kişilere gönderdikleri ortaya çıktı. Mesajlaşmalarda saldırı anlarının videoları yer aldı. Çetenin, çocukları eylemlerine nasıl dahil ettikleri mesajlaşmalarda gözler önüne serildi. Çete üyelerinden birinin attığı mesajda, "abi bu iş olduktan sonra başka çocuk da ayarladım başka iş olursa" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.