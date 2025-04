Esnaftan CHP’li Marmaris Belediyesine isyan!

Marmaris Belediyesi, ilçe genelinde işletmelerin ruhsat alanı dışındaki çekme mesafelerinde bulunan ticari emtialara yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Özellikle sahildeki işletmelere bu konuda sıkı denetim geldi. Ekipler Sevgi Yolu, Çarşı içi, Uzunyalı, Atatürk Caddesi, Yat Limanı gibi noktalarda denetimler gerçekleştirmişti. Denetimlerde butik, tuhafiye, hediyelik eşya, ayakkabıcı, market, restoran gibi işyerlerinin Marmaris Belediyesi'nden aldıkları işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki alan dışında bulunan malzemeler ile dükkanların önünde bulunan duba, masa, bilet satış ve tanıtım standı, ayaklı fiyat tabelası gibi eşyalar zabıta ekiplerince toplanmıştı. Belediyenin sahil banındaki esnaflara sıkın denetim uygulaması, ara sokaklarda ve diğer mahallelerde uygulamaması tepkilere neden oldu. Söz konusu uygulamadan mağdur olan esnaflar, belediye önünde toplandı. Belediyenin bu kararını protesto eden esnaflar basın açıklaması yaptı.

ESNAFLA EL ELE GÜZEL BİR MARMARİS MÜMKÜN

Esnaflar adına açıklamayı okuyan Ramazan Şah, "Son günlerde Marmaris Belediyesinin kamu düzeni sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlattığı bazı uygulamalar, Marmaris esnafımızı derinden ve olumsuz etkilemiştir. Bu durum esnafta haklı bir tepkiye yol açmıştır. Çünkü kentin her köşesinde mahallesinde sokağında alın teriyle, emeğiyle çalışan, mahalle kültürünün parçası ve kentin en değerli taşı olan esnaf, bu düzenlemelerden doğrudan ve olumsuz etkilenmiştir. Elbette bir kentin çevre düzeni ve şehir estetiği önemlidir. Ancak bu hedeflere ulaşırken, yolların, kaldırımları ve de parkların ciddi bir dönüşüme ihtiyacı varken, yıllardır bu şehrin nabzını tutan esnafın sesi duyulmadan, onun yaşadığı gerçekler görülmeden atılan her adım eksik kalacaktır. Ülkemizde yaşam şartlarının bu kadar zorlaştığı bir süreçte Marmaris Belediyesinin koşullarımızı iyileştirmesini beklerken ısrarla uygulanmak istenen bu kararlar, esnafın çalışma alanına yapılan müdahaleler, yalnızca işini olumsuz etkilemeyecek aynı zamanda esnafın emeğini, ailesinin ve çocuğunun geleceğini çalmak olacaktır. Bu nedenle yapılan düzenlemelerin yalnızca görsel ya da mevzuat odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Kazanamayan umutsuz ve mutsuz esnaf Marmaris in değerine değer katamaz. Marmaris'in değeri bizlerle başlar doğasıyla tamamlanır. Herkes bilir güzel ülkemizde denizi ve ormanı olmasa da tatile gidilen güzel ve de değerli birçok kentimiz vardır. O kentleri değerli kılan oranın insanları esnafıdır. Bizlerde kentimiz için değer görmek istiyoruz.

Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin ilk karşılaştıkları o güler yüzlülüğü ve yardımseverliğiyle kentimize değer katan kişiler yine bizleriz.

Kentin hem ekonomik hem de kültürel belleği yine bizleriz. Bu kadar etkin ve köklü bir yapının görüş ve önerileri alınmadan uzlaşı sağlanmadan tek taraflı kararlar almak maalesef ki bizi burada açıklama yapmaya zorlamıştı...

Belediye başkanımızın çevreyi koruma ve daha düzenli bir şehir oluşturma çabası iyi niyetlidir. Ancak bu çaba, esnafı yok sayarak değil, onlarla birlikte fikir yürüterek değer kazanır. Türkiye'nin ve dünyanın örnek şehirleri incelendiğinde görülür ki bu başarılı kentler, o kentin esnafıyla, insanlarıyla ortak bir akıl, istişare eşit ve ilkeli fedakarlıklar sayesinde elde edilmiştir. İstanbul'un bazı tarihi bölgeleri, Eskişehir'in canlı sokakları ya da yurtdışından onlarca örnekler - hepsi de yerel yönetim ile esnafın el ele verdiği, ortak akıl yürüttüğü yerlerdir...

Esnaf bu şehrin en büyük değerlerinden biri ve vazgeçilmez ortağıdır. Dolayısıyla onu sürecin dışında bırakmak, yalnızlaştırmak, değersiz görmek ancak ve ancak adalet ve hukuka en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde yerel yönetimle olan birlik, beraberlik ve dayanışma duygumuzu zedelemekten, güvenimizi sarsmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bizler kat mülkiyeti hakkını yalnızca hukuki bir terim olarak görmüyoruz aynı zamanda emeğimizin ve alın terimizin teminatı olarak görmekteyiz. Bu hakka saygı duyarak, birlikte daha iyisini nasıl yapacağımızın yollarını aramalıyız. Bizler Marmaris esnafları olarak yeter ki isteyelim kentimizde hem düzenin hem de yaşamın bir arada rahatça var olabileceğine gönülden inanıyoruz. Yasaklarla, baskılarla, cezalarla değil, danışarak, destekleyerek saygı ve sevgi dolu yaşanabilir bir Marmaris mümkündür. Esnafını ve insanını dinleyen, anlayan ve onunla birlikte çözüm üreten bir yönetim anlayışı; bizi sadece örnek bir şehir yapmaz, aynı zamanda örnek bir toplum haline getirir. Gelin, esnafı dışlamadan,onun varlığını, onun emeğini ve de en önemlisi onun hakkını gözeterek, bu kenti birlikte inşa edelim. Çünkü Marmaris hepimizin" ifadelerini kullandı.