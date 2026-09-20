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Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:42

Espiye’de yürekleri yakan olay! Çocukların oyunu faciayla bitti

Giresun’un Espiye ilçesinde oyun oynayan 6 ve 9 yaşındaki iki çocuk, eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuklardan 6 yaşındaki Y.E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 9 yaşındaki Z.S.G.’nin tedavisi ise sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Espiye’de yürekleri yakan olay! Çocukların oyunu faciayla bitti
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Olay, dün Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde meydana geldi. Y.E.A. (6) ile Z.S.G. (9), oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanında bulunan su dolu menfeze düştü. Bir anda suyun içinde kalan iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukların suya düştüğünü gören çevredekiler yardıma koşarak iki çocuğu menfezden çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Y.E.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen diğer çocuk Z.S.G. ise tedavisi sürdüğü belirtildi .Olayla ilgili inceleme sürüyor.

#GİRESUN

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Espiye’de yürekleri yakan olay! Çocukların oyunu faciayla bitti
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