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Giriş Tarihi: 1.6.2024 23:55 Son Güncelleme: 1.6.2024 23:59

Esquire Türkiye’den Babalar Günü'ne özel unutulmaz gece

Pierre Cardin'in şıklığı ve İnari Omakase'nin lezzetleriyle büyüleyen gece, moda ve sanat dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi.

Esquire Türkiye’den Babalar Günü’ne özel unutulmaz gece

Esquire Türkiye dergisi, Babalar Günü'ne özel olarak düzenlediği etkinlikte Pierre Cardin ve İnari Omakase'nin sponsorluğunda dikkat çekici bir geceye imza attı.

Esquire Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Umut Evirgen'in ev sahipliğindeki bu özel geceye moda ve sanat dünyasından Hande Soral, İsmail Demirci, Pelin Akil, Anıl Altan, Bora Akkaş-Oben Alkan, Deren Talu, Burak Çelik, Ece Bayrak, Cihan Şimşek-Sinem Şimşek, Burak Can gibi birçok tanınmış isim katıldı.

Pierre Cardin'in zarif ve sofistike tasarımları, geceye katılan davetlilere moda ve stilin en üst seviyesini yaşatırken, İnari Omakase'nin sunduğu yenilikçi Japon mutfağı lezzetleri ise konuklara unutulmaz bir gastronomik deneyim yaşattı.

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Esquire Türkiye’den Babalar Günü'ne özel unutulmaz gece
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