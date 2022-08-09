Esra Erol yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli mi? ATV ile Esra Erol’da yeni sezon yayın tarihi!

Esra Erol yeni sezon tarihi için araştırmalar başladı. Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan program geniş bir izleyici kitlesine sahip. Esra Erol'da yeni sezon yayın tarihi izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak, hangi tarihte, yeni sezon belli oldu mu? İşte sevilen program hakkında merak edilenler…
ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sevilen program 2015 yılından bu yana ekranlara gelmeye devam ediyor. 24 Haziranda sezon arası veren Esra Erol'un yeni sezonu için henüz tarih verilmedi.
Yeni sezonu Eylül ayında başlaması bekleniyor.
ESRA EROL KİMDİR?
12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Erol Sinoplu, babası Seyfi Erol göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Pervin, Filiz, Eda ve Bihter isminde 4 kız kardeşi vardır.
Kız lisesi çini seramik mezunudur. Kariyerindeki başarılarla birlikte Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evli olan Erol, 2 çocuk annesidir.