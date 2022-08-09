Esra Erol yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli mi? ATV ile Esra Erol’da yeni sezon yayın tarihi!

Esra Erol yeni sezon tarihi için araştırmalar başladı. Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan program geniş bir izleyici kitlesine sahip. Esra Erol'da yeni sezon yayın tarihi izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak, hangi tarihte, yeni sezon belli oldu mu? İşte sevilen program hakkında merak edilenler…