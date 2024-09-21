Esra Erol’un konuğu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'da programında ikiz çocuklardan sadece birinin babası olduğunu öğrenen 39 yaşındaki Veysel Yorulmaz hayatını kaybetti. Geçen yıl ekim ayında Esra Erol'da programına katılan Betül Yorulmaz'ın, 11 yıllık eşi Veysel Yorulmaz'ın kendisini kandırarak başka şehre taşındığını ve orada Özge isimli bir kadınla birlikte yaşadığını söylemişti. Betül Yorulmaz, Özge'nin ikiz çocukları olduğunu bir sosyal medya platformundan öğrendiğini anlatmıştı. Programda yaşanan tartışmaların ardından Veysel, ikiz bebeklerinin annesi Özge'den DNA testi istemişti. DNA testi sonucunda Veysel Yorulmaz'ın ikizlerden sadece birinin babası olduğu ortaya çıkmıştı.Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde ise Veysel Yorulmaz, Gaziosmanpaşa'da yolda yürürken birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Veysel Yorulmaz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzücü haberi Esra Erol canlı yayında duyurdu. Erol, "Betül aşkından ölüyordu, Özge de 'Ben yuva kuracağım, sen boşanmadığın için kuramıyorum' demişti. Defalarca birbirlerini darp ettiler. Bu ilişki içerisinde yasaklı madde konusu da vardı. Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi" dedi. Yayına bağlanarak şok yaşadığını belirten Betül, Veysel'in amcasının oğlunun "Senin bedduan tuttu, öldü" dediğini söyledi.