Esra Muratoğlu cinayetinde 2 kişiye hapis

Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda 12 Ocak'ta meydana gelen olayda Esra Muratoğlu (28) boğularak öldürülmüş, yaşanan olaya ilişkin Muratoğlu'nun annesi Çilem Yener ve sevgilisi Orhan Kırtıl gözaltına alınmıştı. Devlet korumasında bulunan 3 çocuk annesi Esra Muratoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Sumucak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı kriz geçirerek bıçakla üzerlerine yürüdüğünü öne sürdü. Orhan Kırtıl ve Çilem Yener, kendilerini korumak isterken olayın yaşandığını iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çilem Yener ve Orhan Kırtıl çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.