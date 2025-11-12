EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Eşref Rüya son bölüm izle!

Eşref Rüya dizisinin 22. bölümü bu hafta Kanal D'de izleyicilerle buluşuyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı yeni bölümde karakterlerin aldığı kararlar hikayenin seyrini değiştirecek. Kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Eşref Rüya son bölüm izle araştırmalarına hız verdi. Peki, yen bölüm nereden izlenir?
Kanal D'nin, yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi 'Eşref Rüya' yeni bölümüyle ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin konusu şöyle;
Eşref'in tüm gözler önünde Nisan'ı alıp mekandan çıkışı Dinçer için bir koz haline gelir. Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır.
Kadir, Tufan'ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir'in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan'ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.