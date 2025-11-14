Eşref Rüya 22. bölüm tarihi: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? İşte tarih

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya bu hafta yayın akışında yer almadı. Kanal D izleyicileri, 22. bölümü beklerken dizinin tekrar bölümünü görünce "Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un rol aldığı dizinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. İşte Eşref Rüya hakkında son gelişmeler...
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. 22. bölüm, 12 Kasım'da ekrana gelmesi planlanırken, askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerlerimiz nedeniyle yayın ertelendi.
Kanal D, yaptığı açıklamada Eşref Rüya dizisinin 22. bölümünün 12 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanmayacağını duyurdu. Açıklamada, "Hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.