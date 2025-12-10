Eşref Rüya 25. bölüm izle! Kanal D ile Eşref Rüya son bölüm izle

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu haftaki bölümde Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolye krize yol açarken, artan şüpheler dizide tansiyonu yükseltiyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı dizi yeni bölümü ile ekrana geliyor. İşte Eşref Rüya 25. bölüm izle linki...
10 Aralık 2025 tarihli bu haftaki bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/esref-ruya/bolumler
Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.