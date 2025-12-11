Eşref Rüya 25. bölüm özeti: Eşref, Nisan’ı yakaladı! Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm nasıl izlenir?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu haftaki bölümde Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolye krize yol açarken, artan şüpheler dizide tansiyonu yükseltiyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı dizi yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Kanal D Eşref Rüya yeni bölüm yayınlanıyor mu, nereden izlenir?
Eşref Rüya yeni bölüm yayın saatinde Kanal D'de yayımlandı. Dizi yayını ardından kanalın internet sitesinden takip edilemiyor.
İşte, son bölümün özeti:
Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.