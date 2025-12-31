Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi

Yılbaşı haftasının başlamasıyla birlikte televizyon dizilerinin yayın takvimleri izleyicilerin gündemine yeniden girdi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Eşref Rüya dizisinin 31 Aralık 2025 tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, gözler Kanal D'nin güncel yayın planına çevrildi. İzleyiciler, "Eşref Rüya bu hafta ekranda olacak mı, yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.
Yılbaşı haftası dolayısıyla televizyon kanallarının yayın planlarında değişiklik yapıldı. Bu nedenle Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, dizinin yayın saatinde Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.
Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Yayın akışındaki değişikliğin ardından dizinin 28. bölümünün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yeni bölümle ilgili güncel gelişmeler, ilerleyen günlerde netlik kazandıkça haberimizde yer almaya devam edecek.
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (tekrar)
23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:45 Şarkılar Bizi Söyler (tekrar)
00:30 Çok Akustik
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş