Haberler Yaşam Haberleri Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 17:20

Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi

Yılbaşı ile birlikte televizyon kanallarının yayın planlarında değişiklikler yapılırken, izleyiciler Çarşamba akşamları ekrana gelen Eşref Rüya dizisine odaklandı. Kanal D’de yayınlanan yapımın yeni bölümünün 31 Aralık 2025 Çarşamba bugün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. “Eşref Rüya bugün var mı, yok mu yeni bölüm ne zaman?” soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılırken, Kanal D’nin güncel yayın akışı yakından inceleniyor.

Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi
  • ABONE OL

Yılbaşı haftasının başlamasıyla birlikte televizyon dizilerinin yayın takvimleri izleyicilerin gündemine yeniden girdi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Eşref Rüya dizisinin 31 Aralık 2025 tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, gözler Kanal D'nin güncel yayın planına çevrildi. İzleyiciler, "Eşref Rüya bu hafta ekranda olacak mı, yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

EŞREF RÜYA BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Yılbaşı haftası dolayısıyla televizyon kanallarının yayın planlarında değişiklik yapıldı. Bu nedenle Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, dizinin yayın saatinde Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Yayın akışındaki değişikliğin ardından dizinin 28. bölümünün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yeni bölümle ilgili güncel gelişmeler, ilerleyen günlerde netlik kazandıkça haberimizde yer almaya devam edecek.

31 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler (tekrar)

23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel

23:45 Şarkılar Bizi Söyler (tekrar)

00:30 Çok Akustik

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Üç Kız Kardeş

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz