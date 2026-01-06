Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Gözler Kanal D’de! Eşref Rüya yeni bölüm tarihi!

Eşref Rüya dizisinin 28. bölümü için bekleyiş sürüyor. Tims&B imzası taşıyan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yapım, yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında yer almamıştı. 7 Ocak 2026 Çarşamba Kanal D yayın akışı ile bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulanıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?