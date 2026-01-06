Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Gözler Kanal D’de! Eşref Rüya yeni bölüm tarihi!

Eşref Rüya dizisinin 28. bölümü için bekleyiş sürüyor. Tims&B imzası taşıyan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yapım, yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında yer almamıştı. 7 Ocak 2026 Çarşamba Kanal D yayın akışı ile bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulanıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?
Eşref Rüya dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
7 Ocak 2026 Kanal D yayın akışına göre, dizi saatinde Eşref Rüya'nın tekrar bölümü yayınlanacak.
Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere kısa bir yayın arası verildi. Bu nedenle televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini ekrana taşımıyor. Eşref Rüya dizisi de bu kapsamda 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.
Buna göre, Eşref Rüya dizisinin 28. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (tekrar)
23:15 Beyaz'la Joker
01:45 Titana Saldırı
03:15 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
Nisan kaçırılıyor!
Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.