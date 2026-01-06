Haberler Yaşam Haberleri Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? Gözler Kanal D'de! Eşref Rüya yeni bölüm tarihi!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 16:19

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? Gözler Kanal D'de! Eşref Rüya yeni bölüm tarihi!

Kanal D’nin sevilen dizileri arasında yer alan Eşref Rüya, her hafta Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı yapımın bu hafta yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 7 Ocak 2026 Kanal D yayın akışıyla birlikte “Eşref Rüya bu hafta var mı, yok mu, neden yok?” soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?

Eşref Rüya dizisinin 28. bölümü için bekleyiş sürüyor. Tims&B imzası taşıyan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yapım, yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında yer almamıştı. 7 Ocak 2026 Çarşamba Kanal D yayın akışı ile bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulanıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?

EŞREF RÜYA BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Eşref Rüya dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

7 Ocak 2026 Kanal D yayın akışına göre, dizi saatinde Eşref Rüya'nın tekrar bölümü yayınlanacak.

EŞREF RÜYA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere kısa bir yayın arası verildi. Bu nedenle televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini ekrana taşımıyor. Eşref Rüya dizisi de bu kapsamda 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

Buna göre, Eşref Rüya dizisinin 28. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.

7 OCAK 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya (tekrar)

23:15 Beyaz'la Joker

01:45 Titana Saldırı

03:15 Poyraz Karayel

05:00 Üç Kız Kardeş

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Nisan kaçırılıyor!

Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.

