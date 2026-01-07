Haberler Yaşam Haberleri Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 7.01.2026 16:26

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya bölüm tarihi

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, her hafta Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı yapımın yeni bölümü merakla beklenirken, 7 Ocak 2026 Kanal D yayın akışında yapılan değişiklik dikkat çekti. Yayın akışının güncellenmesinin ardından dizinin takipçileri, “Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, neden yok?” sorularını araştırmaya başladı. Peki, Eşref Rüya yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya bölüm tarihi
  • ABONE OL

Başrollerinde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya, her hafta Çarşamba günü Kanal D'de izleyici karşısına çıkıyor. Ancak 7 Ocak 2026 tarihli yayın akışında dizinin yer almaması, yeni bölümle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dizinin takipçileri, "Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, neden yok?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

EŞREF RÜYA BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Eşref Rüya dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

7 Ocak 2026 Kanal D yayın akışına göre, dizi saatinde Eşref Rüya'nın tekrar bölümü yayınlanacak.

EŞREF RÜYA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere kısa bir yayın arası verildi. Bu nedenle televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini ekrana taşımıyor. Eşref Rüya dizisi de bu kapsamda 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

Eşref Rüya dizisinin 28. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.

7 OCAK 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya (tekrar)

23:15 Beyaz'la Joker

01:45 Titana Saldırı

03:15 Poyraz Karayel

05:00 Üç Kız Kardeş

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Nisan kaçırılıyor!

Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya bölüm tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz