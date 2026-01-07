Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya bölüm tarihi

Başrollerinde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya, her hafta Çarşamba günü Kanal D'de izleyici karşısına çıkıyor. Ancak 7 Ocak 2026 tarihli yayın akışında dizinin yer almaması, yeni bölümle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dizinin takipçileri, "Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, neden yok?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?