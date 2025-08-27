Haberler Yaşam Haberleri Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşref Rüya 2. sezon için gözler o tarihe çevrildi
Giriş Tarihi: 27.8.2025 09:14

Eşref Rüya dizisi yeni sezon tarihi televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin ilk sezonu, hem oyuncu kadrosu hem de ilginç konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki, Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile izleyiciyi kendine çekiyor. Peki, Eşref Rüya 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar;

EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Eşref Rüya dizisinin eylül ya da ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.

