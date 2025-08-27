Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşref Rüya 2. sezon için gözler o tarihe çevrildi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile izleyiciyi kendine çekiyor. Peki, Eşref Rüya 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar;
EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Eşref Rüya dizisinin eylül ya da ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.
Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.